50 de companii și-au prezentat ofertele la Târgul locurilor de muncă

09:30

Concursul pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general a fost prelungit până pe 29 decembrie, potrivit deciziei Consiliului Superior al Procurorilor, transmite IPN. Chestiunea a fost examinată cu ușile închise. În urma deliberărilor, s-a decis prelungirea concursului, fără a fi precizate motivele deciziei. Trei membri CSP au formulat opinii... The post Concursul pentru funcția de procuror general, prelungit appeared first on ALBASAT.