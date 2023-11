Servicii medicale mai calitative: Protezele unor categorii de pacienți vor fi cumpărate de stat

09:20

Doi reprezentanți ai comunității științifice de la Universitatea de Stat din Moldova, pentru al treilea an consecutiv, au fost incluși în clasamentul mondial „Top 2%” al celor mai renumiți savanți din lume, conform evaluării Universității Stanford (SUA). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Profesorul Ghenadii Korotcenkov a contribuit semnificativ la dezvoltarea și înțelegerea mecanismului de funcționare … The post Doi fizicieni de la USM, incluși într-un top al celor renumiți savanți din lume first appeared on ZUGO. Articolul Doi fizicieni de la USM, incluși într-un top al celor renumiți savanți din lume apare prima dată în ZUGO.