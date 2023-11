Ion Ceban, la un forum mondial peste Ocean. Edilul participă în Ecuador la o reuniune pentru egalitate de gen

17:20

Salariul mediu al angajaților din sectorul real și bugetar a crescut, timp de un an, cu 16,1%. Veniturile au ajuns până la 12357 de lei în trimestrul III al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2022. Cele mai mari majorări, de 19 la sută, au fost înregistrate în artă, turism și în învățământ.