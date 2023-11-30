NOU LA MAIB: SETEAZĂ-ȚI ȘI MODIFICĂ PIN-UL ONLINE RAPID ȘI UȘOR PRIN MAIBANK PENTRU CARDUL GAMA
Infotag, 30 noiembrie 2023 10:30
NOU LA MAIB: SETEAZĂ-ȚI ȘI MODIFICĂ PIN-UL ONLINE RAPID ȘI UȘOR PRIN MAIBANK PENTRU CARDUL GAMA
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GUVERNUL A APROBAT METODOLOGIA DE „AMALGAMARE VOLUNTARĂ A UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE” # Infotag
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GUVERNUL A APROBAT AMENDAMENTE LA BUGETUL DE STAT PENTRU 2023 CARE PRESUPUN O CREȘTERE A DATORIEI DE STAT # Infotag
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PREŞEDINTA PARLAMENTULUI EUROPEAN: MOLDOVA ESTE PE CALEA CEA DREPTĂ, UE VA CONTINUA S-O SUSȚINĂ # Infotag
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Start decent și primele puncte la Cupa Mondială: Dmitri Torner a comentat succesul biatloniștilor moldoveni la Estersund # Infotag
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ȘEFUL MAEIE, NICU POPESCU: ÎN PROCESUL DE INTEGRARE ÎN UE, CETĂȚENII MOLDOVEI NU TREBUIE SĂ FIE OSTATICI AI SITUAȚIEI GEOPOLITICE # Infotag
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UN AUTOBUZ CU CETĂȚENI MOLDOVENI CARE VENEA DIN ITALIA S-A RĂSTURNAT ÎN ROMÂNIA, EXISTĂ RĂNIȚI # Infotag
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DIN CAUZA CONDIȚILOR METEO NEFAVORABILE, ÎN ȘCOLILE DIN CHIȘINĂU ȘI DIN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ AU FOST SUSPENDATE CURSURILE # Infotag
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PREȘEDINTA MAIA SANDU A DISCUTAT DESPRE INTEGRAREA EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA CU SECRETARUL PENTRU AFACERI EUROPENE AL FRANȚEI # Infotag
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BRITANICO: FIECARE TREBUIE SĂ OBȚINĂ EDUCAȚIE FINANCIARĂ, PENTRU A-ŞI PUTEA GESTIONA BANII # Infotag
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EXPERTUL SHAUN MUNDY A APRECIAT ÎNALT ROLUL AUTORITĂȚILOR MOLDOVEI ÎN DEZVOLTAREA UNUI PROGRAM NAȚIONAL DE EDUCAȚIE FINANCIARĂ # Infotag
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MOLDOVA ARE GRIJĂ DE APROXIMATIV 80 DE MII DE REFUGIAȚI DIN UCRAINA – PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN # Infotag
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ÎN CADRUL VIZITEI ÎN AUSTRIA, PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI, IGOR GROSU, A DISCUTAT ASPECTE ALE INTEGRĂRII EUROPENE A MOLDOVEI # Infotag
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PREŞEDINTA MAIA SANDU: DEZVOLTAREA MOLDOVEI DEPINDE DE VITEZA ŞI CALITATEA GESTIONĂRII DOSARELOR DE MARE CORUPŢIE # Infotag
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22 noiembrie 2023
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BERD ȘI ITALIA SPORESC SPRIJINUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICRO, MICI ȘI MIJLOCII (IMM-URI) DIN MOLDOVA # Infotag
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PREȘEDINTA MAIA SANDU L-A CHEMAT PE PREȘEDINTELE CONSILIULUI EUROPEAN SĂ FIE ADOPTATĂ O DECIZIE FAVORABILĂ PRIVIND INIȚIEREA NEGOCIERILOR CU MOLDOVA ȘI UCRAINA # Infotag
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