Agenție care se va ocupa de prevenire și combaterea violenței împotriva femeilor, instituită în R. Moldova

Inspectorul principal din cadrul postului vamal Tudora, Filimon Alexandru, a decedat la vârsta de 30 de ani. Vestea tragică a fost făcută public de către Serviciul Vamal, unde acesta a activat în ultimii șapte ani. „Domnul Filimon avea vârsta de 30 de ani, 7 dintre aceștia dedicându-i activității în cadrul …