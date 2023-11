Ieftinire ușoară și astăzi la carburanți. Cât vor achita șoferii pentru un litru de benzină

20:40

Ambele tururi ale alegerilor locale generale au costat bugetul de stat 154 de milioane de lei. Cifra a fost anunțată de președinta Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman, în timpul emisiunii Rezoomat de la RliveTV. Potrivit șefei CEC, instituția electorală a economisit bani întrucât a făcut achiziții centralizate. De asemenea, scrutinul din acest an a costat […]