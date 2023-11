Au răscolit totul: Un inel cu diamant a fost găsit printre 20 de tone de gunoaie 

01:00

Un oraș antic a fost găsit perfect conservat pe fundul unui lac. Orașul subacvatic este ascuns la 40 de metri sub suprafața lacului artificial Qiandao din estul Chinei, conform indy100. Iată care este povestea locului.Se crede că orașul antic uitat, cunoscut sub numele de Orașul Leului sau Shi Cheng, a fost construit în timpul dinastiei Han între anii 25 și 200 după Hristos. A fost cîndva un c