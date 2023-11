A vrut să vadă un act administrativ despre demisia sa – Ministrul Alaiba a semnat ordinul de demitere a directorului Serviciului 112

17:40

Parlamenul a acceptat propunerea guvernului de a prlungi starea de urgență în Moldova. Ministrul afacerilor interne, Adrian Efros, a declarat în plen că raționamentele care au stat la baza deciziei CSE și a Guvernului se referă la riscurile asociate în mare parte cu războiul din Ucraina. Autoritățile naționale în continuare trebuie să ia în calcul ... Vom avea stare de urgență până la sfârșit de an – Proiectul propus de Guvern, acceptat de Parlament The post Vom avea stare de urgență până la sfârșit de an – Proiectul propus de Guvern, acceptat de Parlament appeared first on Politik.