„În dolari sau euro?”; CNA oferă detalii despre reținerile în schema...

Luis Enrique, țâfnos după PSG - Newcastle: "Vorbim de fotbal, nu de baschet" Antrenorul lui PSG, Luis Enrique, consideră că elevii săi meritau victoria în partida de pe teren propriu cu Newcastle (1-1), din cadrul Grupei F a Ligii Campionilor. "Am făcut un meci foarte complet şi am fi meritat să câştigăm. Am fost mai buni, rezultatul nu reflectă jocul. Însă acesta este fotbalul, nu câştigă întotdeauna echipa care are mai multe ocazii. Sunt foarte bucuros pentru comportamentul şi atitudinea jucăt...