Directorul Serviciului de urgență 112, demis

16:40

Ansamblul de dansuri moderne ,,Phoenix’’ se pregătește pentru încă un concurs internațional. Acesta e al patrulea la număr din acest an. Antrenamentele sunt pe ultima sută de metri, iar gândul la o nouă reușită constituie atât pentru tinerele dansatoare, cât și pentru coregraful Sergiu Mocanu motiv să muncească cu mai... The post Ansamblul Phoenix din Nisporeni strălucește: pregătiri intense pentru al patrulea concurs internațional appeared first on ALBASAT.