Stoltenberg: Rusia a pierdut circa 300.000 de soldaţi, este „mai slabă politic, militar şi economic” şi îşi „amanetează” viitorul către China

După ce duminică orarul zborurilor de pe aeroportul din Chișinău a fost dat peste cap în urma ninsorii abundente și a viscolului, luni dimineața, Aeroportul Internațional Chișinău a revenit la activitatea obișnuită de lucru. Potrivit administrației aeroportuare, începând de duminică seara, ora 21:00, până la moment, cursele aterizează și decolează