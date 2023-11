Centrul de sănătate din Mîrzești a fost deschis de autoritățile orheiene cu sprijinul lui Ilan Șor

15:50

Maia Sandu nu poate astăzi să meargă într-un sat din Republica Moldova fără paza de corp și să fie însoțită de 20 de mașini. Ea va fi scuipată în cel mai bun caz. Toate lozincele sterile pe care ea le enunță nu mai sunt valabile. Sub conducerea Maiei Sandu, Republica Moldova și-a pierdut suveranitatea!, declară […] The post Valeriu Ostalep: Sub conducerea Maiei Sandu, Republica Moldova și-a pierdut suveranitatea! appeared first on Omniapres.