Recean cere demsia întregii conduceri a Agenției Achiziții Publice

13:30

Situația operativă în rețelele electrice continuă să fie complicată din cauza viscolului, a rafalelor puternice de vânt și a precipitațiilor abundente sub formă de lapoviță și ninsori care nu contenesc – anunță Premier Energy, principalul furnizor de energie electrică. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La ora 13:00, circa 149 de localități din 15 de raioane … The post Sute de localități din centrul și sudul republicii au rămas fără electricitate, până la ora 13:00. Detalii de la Premier Energy first appeared on ZUGO. Articolul Sute de localități din centrul și sudul republicii au rămas fără electricitate, până la ora 13:00. Detalii de la Premier Energy apare prima dată în ZUGO.