Alimentul pe care Biserica nu-l interzice în Postul Crăciunului, dar medicii spun că ar trebui să renunți de urgență la el

11:20

Noile cercetari arata o stransa legatura intre glifosat si anumite forme de cancer, in special Limfomul Non Hodgkin. 1 miliard de lire sterline pe an se cheltuie pentru achizitionarea de glifosat, in intreaga lume. Utilizarea excesiva a pesticidelor provoaca mai multe boli ca Parkinson, autism si cancer, aceasta numai pentru a numi doar cateva. Multi oameni inca nu stiu ca 95% dintre alimentele prelucrate au […]