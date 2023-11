Salariul angajaților din sistemul educațional ar putea fi majorat

13:00

Ucraina denunţă cel mai mare atac cu drone la Kiev de la începutul războiului, în timp ce comemorează 90 de ani de la Holodomor, foametea cauzată de sovietici în care au murit milioane de oameni, Cinci persoane, inclusiv un copil rănite. Incendii şi pagube Kievul a fost ţinta unui important atac rus cu drone în […]