Cancelarul Olaf Scholz anunţă dificultăţi financiare pentru Germania

15:40

Prim-ministrul Dorin Recean nu este în țară. Sursele Publika susțin că acesta a decolat aseară spre București. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă refuză să răspundă la apelul telefonic pentru a oferi detalii despre plecarea peste hotare a premierului. The post ULTIMA ORĂ: Dorin Recean a părăsit țară în taină appeared first on Omniapres.