Rusia prelungește arestul preventiv al jurnalistului american Evan Gershkovich

Forțele de Apărare ale Israelului au găsit alte dovezi ale unui complex de tuneluri sub Spitalul Al-Shifa din nordul Gazei. IDF a spus că forțele speciale au expus „zeci de metri dintr-un sistem de tunel" care a trecut pe sub o altă clădire din complexul spitalicesc, „precum și camere în care teroriștii Hamas pot acționa și sta pe