Cei 41 de oameni blocaţi timp de 17 zile într-un tunel prăbuşit în Himalaya au fost aduşi la suprafaţă

Cynthia Nixon, actriţa din „Sex and the City”, în greva foamei în faţa Casei Albe; Cere un armistiţiu permanent în Gaza Actriţa Cynthia Nixon, celebră pentru rolul său din serialul Sex and the City, a intrat în greva foamei şi protestează în faţa Casei Albe, alături de alţi manifestanţi, cerând un armistiţiu permanent în Fâşia Gaza. Foarte angajată în diverse cauze, actriţa a intrat într-o grevă a foamei de cinci zile împreună cu alţi activişti, susţinuţi de mai multe asociaţii, scrie news.ro. „...