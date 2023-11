Sandu s-a întâlnit cu membrii comisiei care evaluează judecătorii de la CSJ, la o zi după ce a fost dat start audierilor. Despre ce au discutat

14:00

Doi fizicieni de la Universitatea de Stat din Moldova (USM) au fost incluși, pentru al treilea an consecutiv, în clasamentul mondial „Top 2%" al celor mai renumiți savanți din lume, conform evaluării Universității Stanford (SUA). Potrivit USM, este vorba de profesorii Ghenadii Korotcenkov și Denis Nica. Sursa citată precizează că profesorul Ghenadii Korotcenkov a contribuit semnificativ la dezvoltarea […]