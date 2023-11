Veaceslav Ioniță: Cinci factori au dus la diminuarea cu 2,7 miliarde de lei a încasărilor bugetare în 2023

11:10

Natalia Morari întreabă dacă societatea noastră are nevoie de un ”vaccin” contra unor apucături dictatoriale care alunecă liderii cu putere absolută în stat. Valeriu Ostalep vorbește despre guvernare ca despre o grupare de escroci politici, care din start și-au propus să nu realizeze nici o promisiune electorală. Nimeni nu s-au aștepta la un asemenea cinism […] The post Valeriu Ostalep: Tineri, implicați la guvernare, și-au compromis biografie pentru totdeauna appeared first on Omniapres.