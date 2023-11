DOC Averea deputatului Burduja, în vizorul ANI: a împrumutat milioane de lei televiziunilor controlate de socialistul Furculița

12:00

Israel și gruparea teroristă palestiniană Hamas negociază o prelungire a armistițiului de patru zile. Informația a fost raportată pe 27 noiembrie de publicația americană The Wall Street Journal, cu referire la oficiali egipteni și din Qatar. Israelul și Hamas și-au declarat public dorința de a prelungi acordul privind armistițiul temporar, în cadrul căruia gruparea teroristă […]