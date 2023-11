DOC Riscă să rămână și fără funcție, și fără avere: Șeful Inspectoratului de Poliție Rîșcani, prins cu avere nejustificată

10:00

Pe 27 noiembrie, pe întreg teritoriu al Republicii Moldova continuă să se mențină în vigoare Codul galben de vântul puternic. Potrivit prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), ninsorile vor continua și în zilele următoare. Potrivit meteorologilor, astăzi sunt așteptate intensificări ale vântului nord-vestic în toată Moldova. Avertizarea se va menține până la ora 13:00. Viteza […]