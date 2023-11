Creștinii ortodocși de stil vechi au intrat astăzi în postul Crăciunului

21:50

Carlo Ancelotti și-a ales succesorul la Real Madrid! Are peste 100 de meciuri în tricoul Barcelonei Carlo Ancelotti (64 de ani) are șanse mari să rămână la Real Madrid, deși Brazilia este interesată de serviciile sale de aproximativ un an. Președintele Florentino Perez ar dori să-i ofere prelungirea până în 2025, dar momentan nimic nu este semnat. Între timp, "Don Carlo" le-a oferit un sfat celor din conducere, legat de succesorul său pe banca tehnică. Ancelotti este conștient că mandatul său pe...