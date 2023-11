Dumitru Alaiba va propune Parlamentului prelungirea regimului de IT Park până în 2035

Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, anunță că va propune Parlamentului prelungirea regimului de IT Park până în 2035. „Am transmis Guvernului un proiect de lege foarte important care sper să fie votat și de Parlamentul Republicii Moldova până la sfârșitul anului, așa cum am promis. Prelungirea regimului de IT Park până în anul […] Articolul Dumitru Alaiba va propune Parlamentului prelungirea regimului de IT Park până în 2035 apare prima dată în Vocea Basarabiei.

