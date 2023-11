Accident violent în capitală: Șofer de 32 de ani, implicat în coliziune pe strada Petricani

12:30

Cel mai mare aisberg din lume se deplasează în derivă dincolo de apele Antarcticii, după ce a fost ţintuit timp de peste trei decenii, potrivit British Antarctic Survey, notează The Guardian, informează News.ro. Aisbergul, cunoscut sub numele de A23a, s-a desprins din platforma de gheaţă Filchner din Antarctica în 1986. Dar a rămas apoi lipit de fundul oceanului timp […] Articolul Un aisberg, de 2 ori mai mare decât New Yorkul, s-a desprins din Antarctica apare prima dată în Subiectul Zilei.