Guvernul a cheltuit o sumă record pentru rambursarea creditelor externe. Principalele surse de finanțare au fost sursele externe

Ex Prim-ministrul, Ion Chicu, declară că Republica Moldova este în recesiune economică. Declarațiile președintelui precum că se așteaptă destabilizări în țară și alte pericole la securitatea statului, alungă potențialii investitori, dar și companiile deja stabilite aici. Nu putem spera la o dezvoltare economică a țării atunci când sunt încălcate drepturile fundamentale ale oamenilor. Putem să […]