FOTO Blocate în zăpadă pe traseele din Moldova: aproape 170 de mijloace de transport și 7 ambulanțe, apel la salvatori

14:40

Codul galben de vânt puternic a fost prelungit. Intensificările vântului vor continua și luni. Avertizarea este valabilă până pe 27 noiembrie, ora 13:00. Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova a anunțat că avertizarea emisă pentru perioada 25-26 noiembrie se menține până luni. „Se menține valabil Codul Galben de vânt puternic pe întreg teritoriu țării. […]