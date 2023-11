Lasă CMC și se pregătește de prezidențiale? Dodon: Cel mai probabil nu voi rămâne în Consiliu, avem alte obiective

14:10

Încă un accident rutier soldat cu deces. În raionul Orhei, un șofer a pierdut controlul volanului într-o curbă și a ajuns cu mașina într-un copac. O femeie a murit, iar trei pasageri au fost transportați la spital. Polițiștii au declarat că, din cauza condițiilor meteo, un alt accident rutier cu deces a fost înregistrat în […]