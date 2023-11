Horoscop 28 noiembrie – PEŞTI – o să recuperaţi bani

18:20

Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale a declarat că cetăţenii care nu vor declara datele corecte în sistem, vor fi obligaţi să întoarcă banii statului. Acesta a spus în cadrul unei emisiuni Clubului de Presă al Școlii de Jurnalism din Moldova. Ministrul a menţionat că în acest an s-au fortificat mecanismele de anti-fraudă. În […]