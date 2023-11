Se schimbă conducerea la PSRM

09:10

Tot mai mult cred că ne-am rătăcit. Mai mulți ani în urmă am renunțat la niște valori și principii de-ale părinților și buneilor, care îi ajutau pe dânșii să se înțeleagă și să se ajute. Am considerat învechită cultura lor socială și nepotrivită pentru timpurile noastre. Dar singuri nu am construit o altă cultură socială. […]