VIDEO Urgia iernii și victimele sale, fermierii „înspăimântați” și cercetătorii de top ai Moldovei / Știri NewsMaker

O persoană a decedat, iar alte două se află la spital urmare a unui accident rutier produs pe un traseu, spre raionul Nisporeni. Un șofer a pierdut controlul volanului, a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un copac de pe marginea carosabilului. Potrivit oamenilor legii, cauciucurile din față ale mașinii erau pentru sezonul de iarnă, […]