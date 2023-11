A început vettingul șefilor de instanță și ai procuraturilor specializate – Fie promovează, fie pleacă din sistem, fără indemnizație

12:20

Structura Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) va fi optimizată, iar instituția își va desfășura activitatea în baza Regulamentului modificat. Cabinetul de miniștri a aprobat, la inițiativa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, modificări la mai multe acte normative, care urmăresc eficientizarea activității ANTA și creșterea calității activităților de control. Modificările vizează, în special, subdiviziunea cu funcții ... Agenția Națională de Transport Auto își fortifică funcțiile de supraveghere și control The post Agenția Națională de Transport Auto își fortifică funcțiile de supraveghere și control appeared first on Politik.