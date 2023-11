Cum să devii un antreprenor de succes în imobiliare cu franciza RE/MAX în Republica Moldova

09:30

Cristina, o moldoveancă de 27 de ani din Nisporeni, locuiește în prezent în Marea Britanie împreună cu soțul ei. Cuplul are doi copii, unul dintre care suferă de sindromul Down. Cristina și soțul ei s-au cunoscut într-un club, când ea avea 17 ani și el – 36 de ani. La început, relația lor nu a […] Articolul „Am vrut să fac avort, dar“ Istoria vieții mamei care crește un copil cu Sindrom Down apare prima dată în ea.md.