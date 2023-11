USMF a obținut un grant de 2 milioane de euro de la Banca Mondială; Vor fi create laboratoare de biotehnologii farmaceutice

21:00

Jose Mourinho a dat declarația zilei în Italia: „Sunt un bandit al fotbalului!” Antrenorul lui AS Roma, portughezul Jose Mourinho, a declarat, după meciul câştigat cu Udinese (3-1), că este un ''bandit al fotbalului''. "În fotbal, te naşti bandit, nu devii. Eu, spre exemplu, sunt un bandit al fotbalului. Încerc să influenţez echipa şi vom vedea dacă voi reuşi", a afirmat Mourinho. Tehnicianul e în continuare nemulţumit că AS Roma nu reuşeşte să câştige în deplasare prea des: ''Am avut echipe car...