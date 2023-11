Parlamentari din 16 țări au aprobat, la Chișinău, o Rezoluție de sprijin pentru integrarea europeană a regiunii ICE

18:20

Lavrov asigură că Rusia nu are planuri „expansioniste” în Europa și că el vrea să participe la reuniunea OSCE Rusia nu are planuri agresive şi nici „expansioniste” în Europa, a asigurat luni ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a anunţat că va lua parte la reuniunea OSCE în Macedonia de Nord dacă Bulgaria îi va permite să treacă prin spaţiul aerian. „Rusia nu are şi nu a avut intenţii agresive şi nici planuri expansioniste (în Europa)”, a spus Lavrov la Moscova la forumul de dezbateri P...