Imagini virale cu oameni care încearcă să coboare scări pline cu gheață în capitală. Reprezentanta primăriei răspunde criticilor: „V-ați învățat să criticați doar Chișinăul”

Poliţistul Derek Chauvin, condamnat pentru uciderea afro-americanului George Floyd, incident care a dus la proteste violente în SUA și crearea mișcării antirasiste Black Lives Matter, a fost înjunghiat de un alt deţinut în închisoare. Informația a fost raportată pe 25 noiembrie de cotidianul american New York Times. Derek Chauvin „a fost înjunghiat vineri într-o închisoare