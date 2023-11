Studenții de la ASEM invită tinerii pasionați de ecologie la „EcoStart”. Când va avea loc evenimentul

17:50

Starul Kim Kardashians a declarat că este îngrijorată că are coccigodinie. Afecțiunea e cunoscută sub numele de durere de coccis. Ea i-a spus mamei sale, Kris Jenner, că are o senzație de durere în timp ce stă în picioare. „Mă doare spatele”, a spus ea. Dar nu știu dacă sunt doar ridicolă”, a dezvăluit vedeta. […] Articolul Kim Kardashian crede că are coccigodinie! Cu ce probleme se confruntă vedeta apare prima dată în Realitatea.md.