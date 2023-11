Chișinăul găzduiește reuniunea Adunării Parlamentare a Inițiativei Central Europene. Mihai Popșoi: Obiectivul nostru este să cooperăm în pace

13:00

Ministrul Culturii Sergiu Prodan a vorbit cu conducerea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) despre starea precară în care se află clădirile instituției. Discuția s-a desfășurat în cadrul unei ședințe de lucru, care a avut loc pe 24 noiembrie, la sediul Ministerului Culturii. Sergiu Prodan a menționat că resursele financiare alocate suplimentar pentru […]