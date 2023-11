video | Un moldovean și o italiancă, campioni mondiali la dansuri

14:50

„Deoarece prețurile la producția agricolă în acest an a scăzut de două ori, față de anul trecut. De la 28% la porumb, până la 53,7% la floarea soarelui.” Este declarația expertului economie, Veceslav Ioniță. Acesta a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook că agricultorii din R. Moldova sunt determinați să iasă în stradă … The post Expert economic, despre protestele agricultorilor: „Priviți cu atenție evoluția prețului la grâu” first appeared on ZUGO. Articolul Expert economic, despre protestele agricultorilor: „Priviți cu atenție evoluția prețului la grâu” apare prima dată în ZUGO.