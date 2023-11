Președinta Maia Sandu și premierul Dorin Recean au transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor implicați în lichidarea consecințelor în urma ninsorilor

12:20

Rafale violente de vânt și valuri uriașe care au ajuns peste autostrăzi. O furtună s-a abătut asupra sudului Rusiei și a peninsulei „anexate” Crimeea, provocând întreruperi majore de energie electrică. Supranumită „furtuna secolului" și „mega-furtună" de către presa rusă, aceasta început să facă ravagii duminică, potrivit serviciilor de urgență.În regiunea Krasnodar, unde se află popularele stațiuni balneare Soci și Anapa, sute de copaci și multe dintre structurile metalice de pe plaje au fost doborâte de vânt în noaptea de duminică spre luni, provocând rănirea mai multor persoane. La Soci, vremea rea a perturbat traficul feroviar din cauza copacilor căzuți pe șine, iar furtuna a lovit și hotelurile de lângă plajă. ️Sochi Submerged: Russian Seaside Resort Swamped Following Unprecedented StormThe storm has hit various southern regions of Russia, and has claimed the life of at least one person in Crimea. pic.twitter.com/6m5jdLUaSi— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) November 27, 2023 În Crimeea, Marea Neagră s-a revărsat pe autostrăzi, iar televiziunea rusă a difuzat imagini cu valuri care se sparg peste mașinile care încearcă să treacă prin apă. The sea overflowed and flooded the Yevpatoria highway in the occupied Crimea#UkraineRussianWar #Russian #Ukrainian #UkraineRussiaWar️ #UkraineFrontLines pic.twitter.com/5UcaL2WQyu— News from Ukraine (@uasupport999) November 26, 2023 De asemenea, furtuna a distrus tranșeele făcute de trupele rusești de-a lungul coastei. A storm washed away trenches in occupied Crimea that Russian army dug out on the beaches.According to information from Crimean media, in Yevpatoria the water washed away the defense line on the coast, engineering buildings and firing positions.The speed of wind at the coasts… pic.twitter.com/D9fFoISSYK— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 26, 2023 Furtuna a provocat întreruperi de energie electrică, lăsând aproximativ 500.000 de persoane din Peninsulă fără electricitate. În Sevastopol, peste 500 de animale marine au fost ucise când acvariul local a fost inundat de furtună. Prognoza meteo nu este deloc liniștitoare în acest moment, în Crimeea fiind așteptate luni ploi, ninsori și rafale de vânt de până la 30 de metri pe secundă.