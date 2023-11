Orarul serviciilor stomatologice gratuite în perioada 28 noiembrie–1 decembrie

14:20

Slusari: „Aici am văzut foarte multe manipulări. Toți au văzut episodul cu mașina, totul s-a pornit după ce ne-am întors de la mitingul de la Guvern, am solicitat de la Poliție să ne ofere coridor verde până în PMAN, așa cum e scris în declarația prealabilă. În declarație am indicat că solicităm asistența Poliției. Poliția […]