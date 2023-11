Situația pe aeroportul din Chișinău după ninsoare: Cum circulă avioanele

15:30

Guvernul anunță lansarea campaniei „Hai acasă de Crăciun". Guvernul lansează în acest an campania „Hai acasă de Crăciun" și îndeamnă toate localitățile, administrațiile publice locale din satele și orașele noastre să organizeze sărbători frumoase pentru locuitori, să pună în valoare artiștii locali și tradițiile locului, pentru a întări comunitatea.