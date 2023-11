Aeroportul din Chișinău anunță că a revenit la activitatea obișnuită de lucru: „Pe alocuri cu mici întârzieri, dar nesemnificative”

20:10

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: – Vocea expoziției care combate violența – Starea de urgență a fost prelungită pentru a 11-a oară în Moldova – Tractoarele vor rămâne în Piața Marii Adunări Naționale până luni, 27 noiembrie – Viorica Puică – noua judecătoare a Curții Constituțională – Sărbătorile de iarnă […] The post VIDEO Tractoarele rămân în PMAN, Moldova combate violența și Starea de Urgență, prelungită pentru a 11-a oară / Știri NewsMaker appeared first on NewsMaker.