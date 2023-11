Moldova, sub Cod galben. Cum va fi vremea și ce temperaturi vor indica termometrele

16:40

Curtea Constituțională (CC) are judecător nou. Este vorba de președinta interimară a Curții Supreme de Justiție (CSJ), Viorica Puica. Puică a fost numită în funcție, cu șase voturi pro, de membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în ședința din 24 noiembrie. Cine este Viorica Puică Viorica Puică activează în calitate de judecător din anul 2002.