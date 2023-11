După 47 de ani, Italia a cucerit Davis Cup – A învins Australia în marea finală

09:20

Președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy și șeful Consiliului European, Charles Michel, au avertizat marți că o reuniune a Uniunii Europene care va avea loc luna viitoare pentru a decide dacă va începe sau nu discuțiile oficiale de aderare pentru Kiev va fi dificilă, scrie Reuters. Michel, care a vizitat Kievul într-o călătorie surpriză, a declarat la ... Charles Michel: Vor urma întâlniri dificile privind negocierile de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova The post Charles Michel: Vor urma întâlniri dificile privind negocierile de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova appeared first on Politik.