Drumuri naționale blocate la moment:

14:50

Zi importantă pentru Republica Moldova - Uniunea Europeană a recomandat începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. Sinteza declarațiilor oficialilor: Maia Sandu, președinta țării: „Acest pas este o recunoaștere a efortului nostru comun - al instituțiilor statului, care muncesc pentru a transforma țara, precum și al cetățenilor, care aleg pacea, democrația și dezvoltarea. Decizia de azi a Comisiei Europene ne încurajează și ne responsabilizează să continuăm lucrurile începute: să facem Moldova mai puternică, un stat care asigură pacea acasă și contribuie la securitatea regională și are grijă de bunăstarea cetățenilor săi. E mult de lucru. Drumul pe care am ales să mergem este plin de provocări. Nu ne sperie munca, iar obiectivul nostru este ca Moldova să fie gata să adere la UE până în 2030”. Igor Grosu, președintele Parlamentului: „Această decizie ne determină să fim și mai hotărâți în procesul de transformare a Republicii Moldova prin reformele pe care le facem. Aceste reforme sunt în primul rând pentru cetățenii noștri, care merită să trăiască într-o țară sigură și liberă. UE nu este doar un viitor mai bun pentru copiii noștri, Uniunea Europeană înseamnă un prezent mai bun pentru moldoveni, înseamnă o economie puternică, sate și orașe dezvoltate, siguranță și securitate, prieteni de nădejde. Avem în față un drum clar, știm unde mergem - vrem să construim Moldova europeană acasă. Vom reuși prin unitate, alegeri înțelepte și foarte multă muncă”. Dorin Recean, prim-ministru: „Este calea pe care au ales-o cetățenii noștri și rezultatul muncii pe care am depus-o cu toții. O recunoaștere a eforturilor noastre de a armoniza legislația națională la cea europeană, de a consolida instituțiile statului, de a moderniza satele și orașele, și de a ne adapta standardele și valorile comunitare. Anunțul Comisiei nu-l privim ca o realizare finală. Noi vom continua să muncim cu o intensitate și mai mare, până vom deveni membri deplini ai Uniunii Europene. Este și principalul punct de referință pentru discuția șefilor de state și guverne la Consiliul European din decembrie, când va fi luată decizia finală privind deschiderea negocierilor”. Mesajul video de la Bruxelles a vicepremierului Nicu Popescu.