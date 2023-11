Ce se întâmplă cu scutecele de unică folosință din Republica Moldova și de ce încă nu avem o instalație de incinerare

Un bebeluș are nevoie de circa 2.300 de scutece doar în primul an de viață, echivalentul a aproximativ 690 kg de deșeuri într-un singur an. Acest număr, înmulțit cu numărul bebelușilor de pe glob, care utilizează scutece de o singură folosință, este unul de-a dreptul îngrijorător. În SUA, de exemplu, circa 49 de milioane de… Articolul Ce se întâmplă cu scutecele de unică folosință din Republica Moldova și de ce încă nu avem o instalație de incinerare apare prima dată în Suntparinte.md.

