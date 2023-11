Orașul Nisporeni va găzdui „Turneul internațional de lupte libere”

22:30

Negel Dan, membru al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a devenit noul primar al orașului Nisporeni, câștigând în turul 2 cu 1996 de voturi, reprezentând 50.30% din totalul exprimat. Vasile Bitca, contracandidatul său, a acumulat 1972 de voturi, ceea ce reprezintă 49.70%. Alegerea lui Negel Dan în funcția de primar...