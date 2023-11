VIDEO Vânt, viscol și copaci doborâți peste rețele electrice: 165 de localități din 15 raioane, fără lumină 

14:50

Președinta Maia Sandu a primit pe 24 noiembrie scrisorile de acreditare din partea a șase noi ambasadori. Acestea au fost înmânate la președinție, unde noii ambasadori au fost întâmpinați de Maia Sandu cu onoruri militare. Reprezentanții administrației prezidențiale au menționat, într-un comunicat, că șefa statului le-a urat diplomaților succes în îndeplinirea obiectivelor mandatelor lor și […]