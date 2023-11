Avertizare urgentă emisă de Inspectoratul de Poliție Nisporeni: Drumul către Mănăstirea Vărzărești prezintă condiții periculoase.

21:50

În Nisporeni, fermierii au început să folosească energia solară pentru irigare. Au fost instalate 360 de panouri fotovoltaice în Grozești. Acest proiect va reduce costurile de irigare cu milioane de lei. Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI) Prutenii II a finalizat instalarea panourilor de 200 kW. Acum, 170 de...